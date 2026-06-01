Durante il torneo di Roland Garros 2026, il tennista paraguaiano Daniel Vallejo è stato multato con una sanzione economica significativa dopo il match contro il giovane francese Moïse Kouamé. La decisione è stata presa a seguito di comportamenti ritenuti non conformi alle regole del torneo. La sanzione è stata comunicata alle autorità del torneo e riguarda un importo elevato, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

La polemica esplosa al Roland Garros 2026 dopo il match tra Daniel Vallejo e il giovane talento francese Moïse Kouamé si è conclusa con una sanzione economica pesantissima per il tennista paraguaiano. Gli organizzatori dello Slam parigino hanno infatti deciso di infliggergli una multa di 65.000 euro, una delle più elevate comminate negli ultimi anni durante il torneo, in seguito alle dichiarazioni rilasciate al termine della sua eliminazione. Tutto è nato dopo la sconfitta subita da Vallejo al secondo turno contro Kouamé, appena diciassettenne e considerato una delle promesse più brillanti del tennis francese. Nel corso della conferenza... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Daniel Vallejo multato al Roland Garros 2026: cosa è accaduto a Parigi e i motivi della sanzione

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Fonseca STUNS Djokovic in 5: A NEW grand slam CHAMPION will be crowned in Paris | Roland Garros 2026

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Temi più discussi: Vallejo multato dal Roland-Garros: Inaccettabili le sue dichiarazioni sull’arbitro; Vallejo nella bufera al Roland Garros dopo le frasi sessiste: Per questa partita serviva un arbitro uomo; Roland Garros, Vallejo: Il mio match con Kouame doveva arbitrarlo un uomo. E sarà multato; Questa gara la deve arbitrare un uomo: maxi multa per un tennista al Roland Garros.

Storia di Instagram di Daniel Vallejo riguardo ai suoi commenti sugli arbitri donne reddit

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