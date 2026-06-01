dan john punta a 160 milioni grazie alla crescita internazionale

Dan John mira a raggiungere 160 milioni di euro di fatturato grazie alla crescita sui mercati internazionali. La società, specializzata in abbigliamento, ha scritto sulla homepage del suo sito “Confidence you can wear”, sottolineando il suo obiettivo di espansione globale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle strategie specifiche per raggiungere questa cifra.

Confidence you can wear è la dichiarazione di intenti che campeggia in homepage sul sito di Dan John. Nata nel 2015, l’azienda di abbigliamento ha archiviato i suoi primi dieci anni di vita con un fatturato di 140 milioni, MOL-Margine operativo lordo al 13,5%, risultati che si traducono in 3,5 milioni di capi venduti ogni anno, 1,5 milioni di clienti serviti e oltre 8,2 milioni di ingressi in store. L’obiettivo ora è di potenziare l’estero, rimanendo coerenti alla propria immagine, “La nostra espansione globale è guidata da una chiara visione strategica incentrata sul potenziamento del brand all’estero, ma anche in Italia. Nel breve e medio... 🔗 Leggi su Panorama.it

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