Cina il tasso di lettura in aumento grazie alla crescita del formato digitale

In Cina, nel 2025, il tasso di lettura tra gli adulti ha raggiunto l’82,3%, secondo un’indagine nazionale pubblicata oggi. Il dato riflette un aumento rispetto al passato, attribuito principalmente alla diffusione crescente del formato digitale. La ricerca evidenzia come la lettura digitale abbia contribuito a questa crescita, coinvolgendo una parte sempre più ampia della popolazione adulta.

NANCHANG (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Con il trend in crescita della lettura digitale, nel 2025 il tasso complessivo di lettura tra gli adulti cinesi è salito all’82,3%, secondo un’indagine nazionale pubblicata oggi. Il dato, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente, mette in evidenza gli sforzi della Cina per costruire una società che favorisca la lettura. L’indagine, condotta dall’Accademia cinese per la stampa e l’editoria, è stata presentata in occasione della quinta Conferenza nazionale sulla lettura, tenutasi a Nanchang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. Dallo studio emerge che nel 2025 il numero pro capite di libri cartacei ed e-book letti in Cina aveva raggiunto le 8,39 copie, mentre il totale delle opere lette in formato digitale aveva superato i 70 milioni di titoli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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