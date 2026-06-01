Dammi i soldi | paura nel supermercato bandito minaccia cassiera con una siringa

Da romatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha minacciato una cassiera con una siringa nel tentativo di ottenere l’incasso giornaliero in un supermercato di Spinaceto. L’irruzione ha provocato panico tra clienti e personale. Il ladro si è fatto consegnare il denaro prima di fuggire. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Con una siringa ha minacciato la cassiera con l'obiettivo di portare a casa l'incasso giornaliero. Paura per in supermercato nella zona di Spinaceto, dove un bandito ha fatto irruzione creando veri e propri momenti di panico.Secondo quanto appreso, il malvivente - con il volto coperto da un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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