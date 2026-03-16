Paura in un supermercato a Monteriggioni vicino Siena cassiera minacciata con una pistola durante una rapina

A Monteriggioni, vicino a Siena, una cassiera è stata minacciata con una pistola durante una rapina in un supermercato. Un uomo di 64 anni è stato poi arrestato per aver sottratto circa 2.150 euro e per aver usato una pistola scacciacani. La polizia ha eseguito l’arresto e sequestrato gli oggetti trovati sul luogo.

Un arresto e di una misura cautelare in carcere, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia a Monteriggioni, in provincia di Siena. Un uomo di 64 anni è stato fermato e portato in carcere con l’accusa di rapina a mano armata dopo aver minacciato una cassiera e sottratto l’incasso del supermercato Penny Market di Montarioso. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Siena a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. Rapina a mano armata a Monteriggioni Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 17 febbraio scorso un uomo si è introdotto nel supermercato Penny Market di Montarioso, nel comune di Monteriggioni (Siena), e ha minacciato la cassiera con una pistola. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura in un supermercato a Monteriggioni vicino Siena, cassiera minacciata con una pistola durante una rapina Articoli correlati “Dammi i soldi”. Cassiera minacciata con una pistola, terrore al supermercatoSiena, 17 febbraio 2026 – Momenti di terrore a Montarioso, nella zona nord di Siena, dove poco prima dell’orario di chiusura un uomo armato di... Leggi anche: "Rapina alla Lidl di Fino Mornasco: cassiera minacciata con la pistola" Contenuti utili per approfondire Paura in un supermercato a... Temi più discussi: Paura a Latina: tenta di rapire un bambino al supermercato, arrestato un uomo; Apre lo sportello dell'auto e tenta di rapire un bambino: paura nel parcheggio di un supermercato; Choc a Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio del supermercato: arrestato dalla polizia; Paura al supermercato a Treviso: uomo minaccia gli addetti alla sicurezza con una siringa, arrestato. Paura a Latina: tenta di rapire un bambino al supermercato, arrestato un uomoÈ il terzo episodio simile, dopo quelli avvenuti a Brescia e Caivano, sempre nei pressi di un centro commerciale ... dire.it Uomo tenta di rapire un bimbo in auto: paura in un parcheggio a LatinaPaura in un parcheggio di un supermercato a Latina: uomo tenta di rapire un bimbo. Il padre e i passanti lo fermano prima della tragedia. notizie.it La paura è passata e ora è il momento di festeggiare Dopo il forte spavento di soli pochi giorni fa, quando Lameck Banda si è accasciato a terra nei minuti finali di Napoli-Lecce, oggi arriva la bellissima notizia: non solo il calciatore è stato dimesso dall'osp - facebook.com facebook Lecce, dalla paura contro il Napoli alla gioia: #banda è diventato padre x.com