Martedì 7 aprile alle 10, un uomo di 24 anni è entrato in un supermercato a Preganziol e ha minacciato i presenti con una siringa durante un tentativo di rapina. Dopo l'episodio, è stato poi fermato dai Carabinieri di Mogliano Veneto mentre si trovava a bordo di un treno. L'uomo, originario del Brasile e senza un’abitazione stabile, è stato sottoposto a fermo.

Un uomo di 24 anni, originario del Brasile e senza una dimora fissa, è stato bloccato dai Carabinieri di Mogliano Veneto dopo un tentativo di rapina avvenuto martedì 7 aprile intorno alle ore 10 a Preganziol. L’intervento ha evitato la fuga del soggetto, che aveva sottratto prodotti alimentari dal supermercato Iperlando. Il fatto si è consumato in via Europa, dove il giovane, che mostrava segni di alterazione, ha occultato nello zaino della refurtiva merci per un valore complessivo di 130 euro. Il personale addetto alla sicurezza ha intercettato l’uomo prima dell’uscita dal locale. Per aprirsi un varco e scappare con i beni rubati, il soggetto ha minacciato i dipendenti utilizzando una siringa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina al supermercato: minaccia con siringa, preso in treno

Rapina al supermercato di Broni: minaccia la cassiera con le forbici e fugge con 500 euroBroni (Pavia), 4 febbraio 2026 - È entrato indossando una mascherina sul volto e si è diretto subito verso le casse, minacciando la cassiera con un...

Volto travisato e pistola rapina un supermercato e fugge in auto: presoÈ durata poco la fuga di un 64enne intercettato dai carabinieri con il maltolto a bordo della macchina usata per il colpo È accaduto alle 17,20 di...

Temi più discussi: Ruba al supermercato e minaccia il vigilante: Ti aspetto fuori stasera quando esci. Arrestato; Ti aspetto quando esci, minaccia la guardia giurata dopo il furto al supermercato. In manette; Rapina impropria al centro commerciale: arrestato; Rapina all'Unicredit di Rialto, 30enne minaccia il cassiere con un coltello. Sorpreso dai carabinieri mentre aveva ancora le mazzette in...

Rapina al market, minaccia con una siringa responsabile e guardia giurata VIDEOPREGANZIOL - Ha cercato di intascarsi tutto quello che poteva, dal caffè al tonno, alle lattine di bibite, finché non è stato scoperto dal ... ilgazzettino.it

Rapina al market, minaccia con una siringa intrisa di sangue responsabile e guardia giurata: «Ho l'Aids, ti buco». Arrestato un 25ennePREGANZIOL - Ha cercato di intascarsi tutto quello che poteva, dal caffè al tonno, alle lattine di bibite, finché non è stato scoperto dal direttore del supermercato. ilgazzettino.it

Tentata rapina in una tabaccheria a San Teodoro: un arresto x.com

Tenta una rapina nella tabaccheria ma fugge: 35enne arrestato Individuato dai carabinieri di San Teodoro dopo il colpo fallito. Decisive telecamere e testimonianze - facebook.com facebook