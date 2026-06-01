Dall' omaggio al Sacrario al concerto in piazza | Bari si prepara alla festa per gli 80 anni della Repubblica
Le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana a Bari inizieranno il 2 giugno alle 10, con un omaggio al Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare. La giornata proseguirà con un concerto in piazza, previsto nel pomeriggio. La commemorazione comprende anche un corteo e altre iniziative pubbliche, che si svolgeranno nel centro cittadino. La manifestazione si concluderà con eventi organizzati in varie location della città.
Le celebrazioni per l'80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana a Bari prenderanno il via martedì 2 giugno alle ore 10 presso il Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare. La cerimonia commemorativa si aprirà con gli onori ai caduti, la deposizione della corona d'alloro e la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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