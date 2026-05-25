Concerto gratuito al Teatro La Fenice per gli 80 anni della Repubblica

Un concerto gratuito si terrà al Teatro La Fenice per celebrare gli 80 anni della Festa della Repubblica. L’evento vedrà l’esibizione del pianista Daniele Martinelli, vincitore del Premio Venezia 2025, che suonerà in un’esibizione solistica. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Teatro La Fenice e rivolta al pubblico cittadino. La serata si svolgerà in occasione dell’anniversario e sarà aperta a tutti senza biglietto.

Il pianista Daniele Martinelli, vincitore del Premio Venezia 2025, si esibirà in assolo nel concerto offerto dalla Fondazione Teatro La Fenice alla cittadinanza per celebrare l’ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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CONCERTO DI CAPODANNO 2026 IN DIRETTA DAL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

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