Dallo scambio in strada ai frigoriferi come cassaforte per 190 chili di droga | maxi blitz in un garage nel Milanese

Da milanotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un blitz in un garage nel Milanese sono stati trovati 190 chili di hashish e quasi un chilo di cocaina nascosti tra auto e frigoriferi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga e identificato i soggetti coinvolti. L’operazione è partita dopo una serie di controlli di routine che hanno portato alla perquisizione del locale. Nessun arresto è stato comunicato al momento. La droga era stata occultata in vari punti del garage, tra cui anche all’interno di frigoriferi.

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Cento novanta chili di hashish e quasi un chilo di cocaina sequestrati tra le auto e i frigoriferi di un garage. È il bilancio dell'operazione della polizia di Stato che venerdì 29 maggio, a Cesate, nel Milanese, ha portato all'arresto di un ragazzo italiano di 24 anni e di un uomo di origine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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