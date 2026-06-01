Dallo scambio in strada ai frigoriferi come cassaforte per 190 chili di droga | maxi blitz in un garage nel Milanese

Notizia in breve

Durante un blitz in un garage nel Milanese sono stati trovati 190 chili di hashish e quasi un chilo di cocaina nascosti tra auto e frigoriferi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga e identificato i soggetti coinvolti. L’operazione è partita dopo una serie di controlli di routine che hanno portato alla perquisizione del locale. Nessun arresto è stato comunicato al momento. La droga era stata occultata in vari punti del garage, tra cui anche all’interno di frigoriferi.