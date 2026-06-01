Dallo scambio in strada ai frigoriferi come cassaforte per 190 chili di droga | maxi blitz in un garage nel Milanese
Durante un blitz in un garage nel Milanese sono stati trovati 190 chili di hashish e quasi un chilo di cocaina nascosti tra auto e frigoriferi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga e identificato i soggetti coinvolti. L’operazione è partita dopo una serie di controlli di routine che hanno portato alla perquisizione del locale. Nessun arresto è stato comunicato al momento. La droga era stata occultata in vari punti del garage, tra cui anche all’interno di frigoriferi.
Cento novanta chili di hashish e quasi un chilo di cocaina sequestrati tra le auto e i frigoriferi di un garage. È il bilancio dell'operazione della polizia di Stato che venerdì 29 maggio, a Cesate, nel Milanese, ha portato all'arresto di un ragazzo italiano di 24 anni e di un uomo di origine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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