Nella serata di venerdì 17 aprile, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di 44 anni mentre pedalava lungo viale degli Angeli. Durante il controllo, è stata trovata in suo possesso una cassaforte contenente sette chili di hashish. L’uomo, cittadino tunisino senza permesso di soggiorno, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato al sequestro della sostanza stupefacente.

Un uomo di 44 anni, cittadino tunisino regolarmente privo di un permesso di soggiorno in Italia, è stato fermato dalle forze dell’ordine nella serata di venerdì 17 aprile mentre si muoveva in bicicletta lungo viale degli Angeli. L’intervento, frutto di una costante attività di monitoraggio da parte del nucleo unità cinofile e del nucleo antidegrado della polizia locale, ha portato alla luce una struttura organizzata per il commercio di stupefacenti che operava da diversi mesi proprio in quella zona. Dalle segnalazioni dei residenti al blitz nell’abitazione tra Viale Cavour e Corso Porta Po. La sorveglianza sulle attività dell’uomo era già iniziata in passato, avendo le autorità già notato la sua presenza in precedenti episodi legati allo spaccio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz in città: scoperto spaccio con 7 chili di hashish in cassaforte

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