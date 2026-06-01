Cesate trovati con 190 chili di droga | arrestati

A Cesate, nel Milanese, due persone sono state arrestate con 190 chili di droga. La polizia ha sequestrato la quantità di sostanze stupefacenti durante un'operazione di controllo. Le autorità hanno arrestato i sospetti per detenzione ai fini di spaccio. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli del traffico e l’origine della droga. Nessun’altra informazione è stata resa nota sull’identità delle persone coinvolte o sulle modalità dell’intervento.

Cesate (Milano), 1 giugno 2026 – Due arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a Cesate, nel Milanese. Venerdì 29 maggio, intorno alle 11, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nei comuni limitrofi al Parco delle Groane, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile milanese hanno notato, in via Manzoni, un uomo – un 38enne – che si guardava attorno, con il bagagliaio della sua autovettura aperto. Poco dopo, ha prelevato due buste di tela dal veicolo e le ha posizionate velocemente, all’interno di un’altra auto, appena sopraggiunta con alla guida un 24enne. https:www.ilgiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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