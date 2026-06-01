Tre anni fa, un caso di meningite aveva interrotto la carriera di un calciatore, che poi ha ripreso a segnare con regolarità. Dopo il ricovero, il giocatore è tornato in campo, segnando diversi gol sia con la squadra di club che con la rappresentativa Under 21. In precedenza, aveva raggiunto risultati notevoli, tra cui gol importanti in partite di campionato e competizioni giovanili. La sua carriera è proseguita nonostante le difficoltà legate alla malattia.

I convocati della Nazionale Under 21 nascondono le storie più disparate. C’è chi ha parato tre rigori all’Arsenal e affrontato il Real Madrid (Torriani del Milan); chi ha ascoltato nove volte la musichetta della Conference League e una ventina quella della Serie A (Fortini della Fiorentina); chi ha già esordito in Nazionale maggiore scomodando paragoni con sua maestà Leo Messi, ritrovandosi tutt’un tratto a girovagare tra Italia e Svizzera in cerca del posto giusto dove esplodere (Pafundi della Sampdoria). E poi chi l’azzurro ha iniziato a indossarlo appena due anni fa, perché ai tempi delle nazionali giovanili gli preferivano sempre qualcun altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall'incubo meningite ai gol a raffica con l'Inter fino all'Under 21: come cresce il "Pocho" Lavelli

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