Dall’AlbinoLeffe ai gol a raffica in Germania con Klose Zoma | A Norimberga ho trovato la mia dimensione

Negli ultimi due anni, Zoma si è distinto come uno dei migliori giocatori della Serie C, diventando una presenza difficile da arginare per le difese avversarie. Dopo aver vestito la maglia dell’AlbinoLeffe, si è trasferito in Germania, dove ha segnato numerosi gol con il club di Norimberga. In una recente intervista, ha dichiarato di aver trovato in questa esperienza la sua dimensione, evidenziando una crescita significativa nel suo percorso calcistico. La sua capacità di adattarsi e di incidere in campo ha attirato l’attenzione di osservatori e appassionati.

Negli ultimi due anni è stato tra i migliori giocatori della Serie C: una scheggia bluceleste imprendibile e indecifrabile per buona parte delle difese della terza serie italiana. È nato a Merate, cresciuto nella Bergamasca e ha avuto come base calcistica il centro tecnico dell’AlbinoLeffe a Zanica. Entrato da bambino, è partito da uomo nell’estate del 2025. Da un anno Mohamed Ali Zoma, per tutti Momo, vive e gioca in Germania, a Norimberga, in una delle piazze storiche del calcio tedesco. In Zweite Liga. Ha segnato 14 gol e fornito 5 assist vincenti, dando un contributo fondamentale alla stagione della sua squadra, di cui è il miglior marcatore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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