Il centrocampista dell'Inter si prepara a lasciare il club questa estate dopo una stagione senza gol e prestazioni deludenti. La società ha deciso di non rinnovare il contratto, che scade a giugno, e sta cercando nuove soluzioni in vista del mercato. La squadra ha concluso il campionato senza raggiungere gli obiettivi prefissati, e il giocatore, coinvolto in questa stagione negativa, sembra ormai destinato a partire.

Il centrocampista dell’ Inter, Davide Frattesi, si appresta a salutare definitivamente il club nerazzurro nella prossima sessione estiva di mercato a causa di un’annata fallimentare dal punto di vista del rendimento e degli obiettivi personali. Come rivelato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciatore classe 1999 sperava di poter recitare un ruolo da protagonista assoluto in questa stagione, complici l’addio del precedente tecnico Simone Inzaghi e il contestuale insediamento sulla panchina della prima squadra di Cristian Chivu. Le cose, tuttavia, sono andate in modo radicalmente diverso rispetto alle aspettative estive della vigilia, trasformando i mesi recenti in un lungo calvario sportivo che ha spinto la dirigenza di viale della Liberazione a pianificare la sua imminente cessione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Stagione da incubo e zero gol con Chivu: Frattesi ha deluso l’Inter e prepara l’addio in estate

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