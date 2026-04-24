Dall’Ue nuove sanzioni alla Russia dal petrolio alle crypto | cosa prevede il 20esimo pacchetto

L’Unione europea ha approvato il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, includendo restrizioni sul settore petrolifero e sulle criptovalute. La misura prevede una proroga di 30 giorni dell’esenzione dalle sanzioni sul petrolio russo trasportato via mare. Le nuove normative sono state adottate mentre si continuano a rafforzare le misure restrittive nei confronti della Federazione, governata da Vladimir Putin.

Mentre da un lato proroga di 30 giorni l’esenzione dalle sanzioni sul petrolio russo trasportato via mare, dall’altro l’Unione europea approva il ventesimo pacchetto di atti ostili contro la Federazione governata da Vladimir Putin. Non è schizofrenia, anzi. In realtà le due azioni si inseriscono nel medesimo solco, tracciato dagli egemoni statunitensi, del tentare di impedire a Mosca di aggirare sistematicamente gli ostacoli occidentali. Per questo motivo il nuovo provvedimento Ue va a colpire vari settori: dal petrolio alle criptovalute, dalla flotta ombra al rublo digitale. Da una tattica di pure pressione economica si passa al disinnesco della rete di elusione costruita dalla Russia (e dalla Cina ) attraverso Asia Centrale.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dall’Ue nuove sanzioni alla Russia, dal petrolio alle crypto: cosa prevede il 20esimo pacchetto Notizie correlate Approvato il 20esimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia. Ad affossarlo gli Usa?Il Coreper – il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue – ha approvato il 20esimo pacchetto sanzioni alla Russia, bloccato sinora dal veto... Cosa prevede il ventesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la RussiaCome ha spiegato la presidente della Commissione europea Von der Leyen, le nuove misure riguardano l’energia, i servizi finanziari e il commercio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sanzioni a Mosca, l'Ue usa lo strumento anti-elusione; Ue approva nuove sanzioni a Russia, in sospeso divieto marittimo; L’Unione europea adotta il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia; Primo sì dei funzionari Ue al prestito a Kiev. Oggi la ratifica finale. Oggi Ue sblocca 90 miliardi per Ucraina e nuove sanzioni RussiaL'Ue oggi sbloccherà il prestito da 90 miliardi per l'Ucraina e adotterà nuove sanzioni contro la Russia, dopo che l'Ungheria e la Slovacchia hanno tolto il veto. adnkronos.com L'Unione europea adotta il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia(Teleborsa) - La Commissione europea ha annunciato oggi l'approvazione del ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con l'obiettivo di esercitare ulteriore pressione su Mosca affinché si impe ... finanza.repubblica.it Domani la Roma scenderà in campo al Dall'Ara, ma nelle ultime ore l'attenzione si è focalizzata sulle dimissioni del senior advisor facebook #Fagioli, il preferito di Allegri: dall'esordio Juve all'ultima idea Milan x.com