Sanzioni alla Russia tensione tra Europa e Stati Uniti Bruxelles | Mossa sbagliata derogarle

Bruxelles ha criticato la decisione di Donald Trump di allentare le sanzioni contro la Russia, in particolare sul settore petrolifero. La scelta ha generato tensioni tra gli Stati Uniti e l’Europa, che considera questa mossa sbagliata. La discussione riguarda le implicazioni di questa deroga e le reazioni delle istituzioni europee. La questione rimane al centro del dibattito diplomatico internazionale.

La decisione di Donald Trump di allentare le sanzioni contro la Russia, in particolare sul petrolio russo, provoca tensioni tra Stati Uniti ed Europa. L’ Unione europea, insieme alla Gran Bretagna, esprime forte preoccupazione per una scelta considerata un possibile vantaggio per Vladimir Putin e un rischio per la resistenza ucraina. Il presidente americano ha infatti deciso di introdurre una deroga di trenta giorni per l’acquisto di greggio e prodotti petroliferi soggetti a sanzioni. La misura riguarda esclusivamente il petrolio già bloccato in mare, pari a circa cento milioni di barili, una quantità vicina alla produzione giornaliera globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sanzioni alla Russia, tensione tra Europa e Stati Uniti. Bruxelles: “Mossa sbagliata derogarle” Articoli correlati diMartedì, la tensione tra Europa e Stati Uniti al centro del talkGiovanni Floris, impegnato a Otto e Mezzo in sostituzione di Lilli Gruber, torna questa sera, martedì 20 gennaio, con un nuovo appuntamento di... Petrolio russo, l’Europa contro Trump: «Mossa sbagliata, non è il momento di ridurre le sanzioni su Mosca»DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BRUXELLES - Gli Stati Uniti aprono al petrolio di Mosca, allentando temporaneamente le sanzioni per... Tutti gli aggiornamenti su Stati Uniti Discussioni sull' argomento La guerra quasi finita e la telefonata con Putin: cosa c'è dietro le mosse di Trump; Sale la tensione tra Ucraina e Ungheria. Trump a Zelensky: Chiuda l'accordo con Putin; Usa. Il petrolio piega le sanzioni: Washington concede una deroga al greggio russo; il manifesto. Divergono gli obiettivi di Israeli e Stati Uniti Quelli degli Usa, poi, non sono chiari nemmeno a Trump che, nonostante le sue dichiarazioni, ha il fiato corto e concede solo una settimana di tempo a Netanyahu per avviare il cambio di regime Da @GretaPrivitera, x.com La guerra tra Stati Uniti e Iran ha riportato al centro del dibattito internazionale non solo le conseguenze geopolitiche del conflitto, ma anche il costo enorme delle armi utilizzate nelle operazioni militari. - facebook.com facebook