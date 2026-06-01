Dalle Olimpiadi a Netflix Andrea Minguzzi star di ‘Physical’ | In tv ma solo per sport
Andrea Minguzzi, ex campione di lotta olimpico, apparirà in televisione nella serie ‘Physical’. L’atleta ha spiegato di essere in buona forma, anche se meno rispetto ai tempi di Pechino, e di aver accettato il ruolo solo per motivi sportivi. A 44 anni, ha sottolineato che il suo obiettivo è mantenere il fisico e partecipare solo a progetti legati al mondo dello sport.
Imola, 1 giugno 2026 – “Ero più in forma a Pechino, ma ero giovane e forte. Oggi ho 44 anni. Comunque il fisico tiene”. Non una passerella qualunque, quella che Andrea Minguzzi è andato a percorrere sul set allestito da Netflix: il campione imolese, olimpionico di lotta greco-romana nel 2008 a Pechino, è tra i 100 protagonisti di ’Physical Italia: da 100 a 1’, un reality di sopravvivenza nato in Corea, trasportato con successo in Europa e sugli schermi italiani a settembre. “Netflix è stata tassativa – avverte Andrea, stoppando domande che potrebbero indurlo a fare spoiler –, non possiamo dire nulla. Anche io, come i 99 colleghi, ho preso un impegno: e quindi non solo non posso raccontare come mi sono sono piazzato, ma neanche dove e quando abbiamo registrato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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