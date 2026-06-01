Andrea Minguzzi, ex campione di lotta olimpico, apparirà in televisione nella serie ‘Physical’. L’atleta ha spiegato di essere in buona forma, anche se meno rispetto ai tempi di Pechino, e di aver accettato il ruolo solo per motivi sportivi. A 44 anni, ha sottolineato che il suo obiettivo è mantenere il fisico e partecipare solo a progetti legati al mondo dello sport.

Imola, 1 giugno 2026 – “Ero più in forma a Pechino, ma ero giovane e forte. Oggi ho 44 anni. Comunque il fisico tiene”. Non una passerella qualunque, quella che Andrea Minguzzi è andato a percorrere sul set allestito da Netflix: il campione imolese, olimpionico di lotta greco-romana nel 2008 a Pechino, è tra i 100 protagonisti di ’Physical Italia: da 100 a 1’, un reality di sopravvivenza nato in Corea, trasportato con successo in Europa e sugli schermi italiani a settembre. “Netflix è stata tassativa – avverte Andrea, stoppando domande che potrebbero indurlo a fare spoiler –, non possiamo dire nulla. Anche io, come i 99 colleghi, ho preso un impegno: e quindi non solo non posso raccontare come mi sono sono piazzato, ma neanche dove e quando abbiamo registrato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Dalle Olimpiadi a Netflix, Andrea Minguzzi star di ‘Physical’: “In tv, ma solo per sport”

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