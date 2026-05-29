Netflix ha pubblicato il trailer di Physical Italia, un reality che vede protagonisti Federica Pellegrini, Elisabetta Canalis e altri VIP. Le immagini mostrano le sfide tra i partecipanti, che includono prove fisiche intense e momenti di tensione. Le sfide si svolgono nell’arena del Lingotto, con i concorrenti impegnati in prove di resistenza e sforzo fisico. La trasmissione è incentrata sulla competizione tra i partecipanti, che si sfidano in diverse prove.

Netflix svela le prime immagini del reality estremo tratto da Physical Italia: da 100 a 1: tra prove fisiche, tensione e resistenza, Pellegrini, Canalis e altri VIP si sfidano nell'arena del Lingotto. Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Physical Italia: da 100 a 1, la prima edizione italiana dell'amatissimo format coreano Physical: 100, prodotto da Endemol Shine Italy e disponibile in esclusiva su Netflix dall'11 settembre con nuovi episodi ogni venerdì. Il reality mette alla prova 100 concorrenti in una competizione fisica estrema fatta di resistenza, forza, agilità e strategia. Nell'arena del Lingotto, ogni gerarchia viene azzerata: campioni olimpici, sportivi professionisti, creator e volti dello spettacolo dovranno affrontare prove al limite per conquistare la vittoria finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Netflix mette a dura prova Federica Pellegrini ed Elisabetta Canalis nel trailer di Physical Italia

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