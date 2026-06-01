Dalle ceneri al ritorno in Eccellenza La Porta agli sponsor dell’Akragas | Avete creduto in noi quando non c’erano certezze
L’Akragas Slp ha conquistato la promozione in Eccellenza, segnando un ritorno dopo un periodo difficile. La squadra ha ricominciato a vincere e a credere nelle proprie possibilità, grazie anche al supporto degli sponsor. I rappresentanti delle aziende hanno espresso il loro sostegno, riconoscendo il percorso di riscatto della squadra e la fiducia riposta in loro nei momenti più complicati.
La promozione in Eccellenza dell’Akragas Slp ha il sapore di una ripartenza costruita passo dopo passo. Un traguardo che il presidente Salvatore La Porta sceglie di condividere con tutto l’ambiente biancazzurro ma, in modo particolare, con chi ha deciso di sostenere il progetto quando il futuro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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