Dalle ceneri al ritorno in Eccellenza La Porta agli sponsor dell’Akragas | Avete creduto in noi quando non c’erano certezze

Notizia in breve

L’Akragas Slp ha conquistato la promozione in Eccellenza, segnando un ritorno dopo un periodo difficile. La squadra ha ricominciato a vincere e a credere nelle proprie possibilità, grazie anche al supporto degli sponsor. I rappresentanti delle aziende hanno espresso il loro sostegno, riconoscendo il percorso di riscatto della squadra e la fiducia riposta in loro nei momenti più complicati.