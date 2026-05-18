Il club di Eccellenza ha annunciato la conferma dello staff dirigenziale per la stagione 20262027. Il direttore generale e il direttore sportivo sono stati confermati ufficialmente, garantendo continuità alla guida societaria. Questa decisione rappresenta un punto fermo per il team, che punta a consolidare le proprie posizioni nel campionato. La conferma dei due dirigenti era attesa da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, che ora attendono le prossime mosse della squadra.

In Eccellenza il Real Forte Querceta riparte intanto dalle sue certezze dirigenziali: confermati infatti ufficialmente sia il direttore generale Alessandro Donati sia il direttore sportivo Gabriele Ulivi anche per la prossima stagione sportiva 20262027. Da anni impegnati rispettivamente nell’area gestionale e tecnica, Donati ed Ulivi rappresentano due figure centrali del progetto bianconerazzurro. La loro riconferma arriva sulla scia dei risultati ottenuti dentro e fuori dal campo, nel segno della continuità e della crescita. L’amministratore delegato Alessandro Mussi commenta: "A livello sportivo è stato compiuto un vero miracolo, considerando che in molti ci davano per spacciati sulla base del budget a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Real FQ riparte dalle certezze. Confermato lo staff dirigenziale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Eccellenza. Zebre senza paura. Real FQ, gara difficile

Eccellenza. Viareggio-Real FQ. Aria di derby ai PiniIn Eccellenza siamo alla 34ª ed ultima giornata di un campionato che l’unico verdetto che ha già emesso è stato quello della Lucchese campione.

Eccellenza. Il Real FQ riparte dalle certezze. Confermato lo staff dirigenzialeIn Eccellenza il Real Forte Querceta riparte intanto dalle sue certezze dirigenziali: confermati infatti ufficialmente sia il direttore generale Alessandro Donati sia il direttore sportivo Gabriele Ul ... sport.quotidiano.net

Eccellenza. Il Viareggio è a Cenaia. Real FQ rischia a CecinaIn Eccellenza la 27ª giornata (10ª di ritorno), in cui riposa la capolista Lucchese, vede oggi alle 14.30 impegnate in trasferta sia il Viareggio sia il Real Forte Querceta. Zebre sul campo ... lanazione.it