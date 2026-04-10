A ventiquattro ore dall’evento dei Patrioti in piazza Duomo a Milano, la polemica politica si accende tra il sindacato di polizia, il Partito Democratico e gli antifascisti. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno inneggiato alle Brigate Rosse, suscitando reazioni contrastanti e dibattiti pubblici. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le circostanze e individuare eventuali responsabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei rappresentanti politici.

A 24 ore dall’evento dei Patrioti in piazza Duomo a Milano, la polemica politica sotto la Madonnina è infuocata. Da una parte si è schierato il Pd, che insieme ai centri sociali vuole impedire la manifestazione, già autorizzata. Certo, i metodi sono diversi, perché se da un lato la maggioranza di Palazzo Marino vuole appellarsi a Prefettura e Questura (così come ha ammesso di aver provato a fare anche il sindaco Beppe Sala) per vietare l’evento, dall’altro gli antagonisti hanno annunciato che ricorreranno ai metodi che conoscono bene. Con un comunicato, infatti, hanno informato di voler accerchiare piazza Duomo durante l’evento. Dall’altra c’è la Lega che rivendica la partecipazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dov’erano quando gli anarchici inneggiavano alle Br?". La lezione del sindacato di polizia al Pd e agli antifà

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Scusate, peró, dov'è che avrei fatto il bullo Perchè davvero non l'ho capito. Con tutto il tempo che dedico a spiegare a chiunque chieda educatamente, ci mancava pure questa. Non biasimo mai l'ignoranza genuina e per bene di chi vuole capire e imparare. x.com

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