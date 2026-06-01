Camst, cooperativa bolognese nata nel 1945, compie 80 anni. La sua attività si concentra sulla ristorazione collettiva e sui servizi di facility management, con presenza in Italia e in Europa. La cooperativa gestisce servizi di ristorazione anche in ambito pubblico e aziendale, con un’attenzione crescente alla sostenibilità. Tra le sue attività principali ci sono la gestione di punti di ristoro nelle stazioni ferroviarie e nei mercati dell’Unione Europea.

PAUSE pranzo, e non solo, all’insegna della sostenibilità. Camst è una storica cooperativa bolognese della ristorazione, nata nel 1945 e diventata oggi un grande gruppo di ristorazione collettiva e facility services presente in Italia e in Europa. Fondata a Bologna il 16 giugno 1945 da Gustavo Trombetti – inizialmente come Cooperativa Lavoro Albergo Mensa (Clam), poi divenuta Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo Turismo (Camst) – nasce per dare lavoro a personale dell’accoglienza e servire pasti caldi ai viaggiatori in stazione, con la prima cucina ricavata in un vagone abbandonato alla stazione ferroviaria di Bologna e servizi anche all’ippodromo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla stazione ai mercati Ue. Camst compie 80 anni

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