Il 10 aprile 2026 segna il compleanno di Caterina Caselli, che quest’anno compie 80 anni. Nota come il Casco d’Oro, è stata cantante, produttrice discografica e talent scout. Nel corso della sua carriera ha lanciato numerosi artisti e ha avuto un ruolo importante nel panorama musicale italiano. La sua figura è associata a un casco dorato che è diventato un simbolo riconoscibile nel mondo dello spettacolo.

Oggi, 10 aprile 2026, Caterina Caselli – soprannominata il Casco d’Oro – spegne 80 candeline. Non è solo un compleanno: è la storia di una donna che ha reinventato se stessa almeno tre volte. Caterina Caselli festeggia gli 80 anni con un premio alla carriera al Festival di Sanremo, una discografia leggendaria alle spalle e un’ etichetta che continua a sfornare talenti: non male per una ragazza cresciuta a Magreta, minuscola frazione di Formigine, in provincia di Modena, figlia di un salumiere socialista e di una magliaia. La vita non le ha fatto sconti fin da subito: il padre si tolse la vita quando lei aveva appena quattordici anni. Un dolore che avrebbe potuto fermarla, e che invece – come spesso accade alle persone più forti – la spinse avanti, con quella determinazione silenziosa che sarebbe diventata il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Caterina Caselli compie 80 anni: dalla musica agli artisti lanciati, la sua storia e quel Casco d’Oro iconico

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Buon compleanno a una vera icona della musica italiana! Oggi festeggiamo Caterina Caselli, una delle voci e personalità più influenti della nostra scena musicale, che oggi spegne le sue 80 candeline! Dal suo talento vocale ai successi indimenticabili, passa - facebook.com facebook

Ottant'anni di visione, coraggio e musica. Buon compleanno, Caterina Caselli, figura importante della musica italiana e membro della Fondazione Morricone, impegnata nella valorizzazione dell’eredità artistica del Maestro Ennio Morricone. #10aprile x.com