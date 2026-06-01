Dalla Regione quasi 200 mila euro per gli info point del Brindisino

Dalla Regione Puglia arriva quasi 200 mila euro destinati agli info point del Brindisino. L’annuncio è stato pubblicato questa mattina sul Bollettino ufficiale regionale, inserendo l’avviso pubblico che prevede un investimento totale di 1,5 milioni di euro per migliorare e rafforzare la rete degli sportelli turistici in tutta la regione. La somma sarà assegnata attraverso un bando dedicato ai soggetti interessati.

Pubblicato stamane sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (Burp) l'avviso pubblico che mette in campo 1,5 milioni di euro per potenziare e qualificare la rete regionale degli info-point turistici. La provincia di Brindisi ottiene 193.517,55 euro per i suoi 13 punti informativi.Con la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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