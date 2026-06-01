Dalla Regione 1 milione e mezzo di euro per gli info-point turistici | la quota maggiore alla Capitanata
La Regione Puglia ha pubblicato oggi sul Burp un avviso pubblico per assegnare 1,5 milioni di euro destinati a migliorare la rete degli info-point turistici. La quota più consistente di fondi, pari a circa 600mila euro, andrà alla Capitanata. Le risorse saranno distribuite tra le diverse aree della regione per potenziare le strutture di accoglienza e informazione turistica. La pubblicazione dell’avviso apre i termini per le richieste di finanziamento.
Pubblicato stamane - lunedì 1° giugno - sul Burp della Regione Puglia l’avviso pubblico che mette in campo 1,5 milioni di euro per potenziare e qualificare la rete regionale degli info-point turistici. Con la determina dirigenziale n. 001512026, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Progetto da un milione e mezzo per riqualificare la Rocca Paolina
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