Dalla Regione 1 milione e mezzo di euro per gli info-point turistici | la quota maggiore alla Capitanata

Notizia in breve

La Regione Puglia ha pubblicato oggi sul Burp un avviso pubblico per assegnare 1,5 milioni di euro destinati a migliorare la rete degli info-point turistici. La quota più consistente di fondi, pari a circa 600mila euro, andrà alla Capitanata. Le risorse saranno distribuite tra le diverse aree della regione per potenziare le strutture di accoglienza e informazione turistica. La pubblicazione dell’avviso apre i termini per le richieste di finanziamento.