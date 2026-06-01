Dalla pianura alla montagna 2 giugno con allerta gialla per temporali a Piacenza

Notizia in breve

Un’allerta gialla per temporali è stata emessa dalla protezione civile dell’Emilia-Romagna per tutta la provincia di Piacenza. L’avviso, valido dalla mezzanotte del 2 giugno alle 24 ore successive, riguarda sia le zone pianeggianti che le aree montane. Non sono stati segnalati danni o incidenti finora. La protezione civile raccomanda di monitorare gli aggiornamenti e di adottare precauzioni in caso di temporali intensi.