Dalla pianura alla montagna 2 giugno con allerta gialla per temporali a Piacenza
Un’allerta gialla per temporali è stata emessa dalla protezione civile dell’Emilia-Romagna per tutta la provincia di Piacenza. L’avviso, valido dalla mezzanotte del 2 giugno alle 24 ore successive, riguarda sia le zone pianeggianti che le aree montane. Non sono stati segnalati danni o incidenti finora. La protezione civile raccomanda di monitorare gli aggiornamenti e di adottare precauzioni in caso di temporali intensi.
Dalla pianura alla montagna, allerta gialla per temporali su tutta la provincia di Piacenza. A pubblicare l'avviso, valido dalla mezzanotte del 2 giugno per le successive 24 ore, la protezione civile dell'Emilia-Romagna. Per la giornata di martedì 2 giugno - si legge nel bollettino - sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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