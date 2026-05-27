Oggi giornata di allerta gialla per temporali | dalla pianura alle zone montane

Oggi, mercoledì 27 maggio, si registra un’allerta gialla per temporali su tutto il territorio del Parmense. La pioggia interessa sia le aree pianeggianti che le zone collinari e montuose, coinvolgendo l’intera regione. La protezione civile ha emesso il livello di attenzione, invitando alla prudenza. Le condizioni meteo prevedono temporali distribuiti nel corso della giornata.

Oggi, mercoledì 27 maggio, è giornata di allerta gialla per temporali per tutto il territorio del Parmense, dalla pianura alla collina, fino alle zone montane. A partire dal pomeriggio potrebbero svilupparsi temporali, anche di forte intensità. Per la giornata di mercoledì 27 maggio sono previste. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Continua l'allerta gialla in Umbria. Frane e temporali nel fine settimana: le previsioni meteo

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