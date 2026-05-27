Vlahovic e la Juventus sono in stallo sulla trattativa, mentre il Napoli si fa avanti. La situazione tra l’attaccante e il club bianconero resta incerta, con i dettagli ancora da definire. Manna, dirigente del club, ha percepito segnali di distacco e si sta muovendo di conseguenza. La finestra di mercato estiva si muove rapidamente, con le trattative che cambiano di ora in ora e nuove possibilità che si affacciano sul tavolo.

Nel gigantesco frullatore del calciomercato estivo, dove le suggestioni durano lo spazio di un mattino, c’è una voce che rischia di trasformarsi in qualcosa di più di un semplice pettegolezzo da ombrellone. Dusan Vlahovic è di fatto bloccato in un limbo contrattuale con la Juventus, e indovinate un po’ chi sta provando a infilarsi in questa crepa? Giovanni Manna, uno che gli spifferi della Continassa li conosce a menadito. A sganciare la bomba è Tuttosport, che racconta di un clamoroso stallo sul fronte del rinnovo tra l’attaccante serbo e la dirigenza bianconera. Una situazione che ha acceso i radar di mezza Europa, ma soprattutto quelli di un Napoli alla ricerca di un bomber per inaugurare il nuovo ciclo tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vlahovic in stallo con la Juve, Manna fiuta lo sgarbo. Il Napoli c’è

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vlahovic fuori di testa | Juventus sotto shock

Notizie e thread social correlati

Dal Napoli alla Juve: lo vuole Spalletti, incredibile sgarboLa Juventus ha manifestato interesse per Leonardo Spinazzola, secondo quanto riportato da Tuttosport.

Dusan Vlahovic, la trattativa è di nuovo in stallo: Spalletti lo vuole, lui tentenna. La Juve punta MatetaDusan Vlahovic si trova al centro di un momento di incertezza, mentre la trattativa tra il giocatore e la società juventina sembra essere di nuovo in...

Temi più discussi: L'Arsenal torna a vincere la Premier League dopo 22 anni, stallo sul rinnovo per Vlahovic, la Fiorentina vuole confermare Vanoli; Il caso Vlahovic: tra rinnovo in stallo e prestazione fantasma contro la Fiorentina. Cosa succede ora; Tra la Juve e Vlahovic è stallo: il Milan resta in corsa; Marchese: Vlahovic non ha rispettato le aspettative. Giusto separarsi.

Stallo con la #Juve, #Vlahovic al primo incontro con il #BayernMonaco: il ruolo del papà di Dusan x.com

Spalletti dopo la vittoria della Juventus contro il Lecce 0-1: Una partita come questa non PUÒ finire 1-0, ma è proprio così che siamo. Abbiamo sofferto senza Vlahovic, non possiamo giocare a calcio senza le sue caratteristiche... Abbiamo speso un bel po', i p reddit

Juventus, rivoluzione in attacco: Vlahovic incerto, Kolo Muani in rialzoRinnovo Vlahovic in stallo. Kolo Muani torna in orbita, Lewandowski solo suggestione. In uscita Milik, David e Openda per la rivoluzione attacco. tuttojuve.com

Moretto: Vlahovic offerto a due top club. Vi dico quali saranno le mosse della JuventusDusan Vlahovic-Juventus: trattativa in stallo, la Vecchia Signora non vuole svenarsi. Offerte da top club spagnoli, contratto in scadenza a giugno ... tuttojuve.com