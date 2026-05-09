Newcastle su Di Gregorio | avviati i dialoghi la Juventus valuta e stabilisce la richiesta economica
Il club di Newcastle ha avviato i primi contatti per ingaggiare il portiere Michele Di Gregorio, attualmente sotto contratto con la Juventus. La società inglese sta valutando la situazione dell’estremo difensore e ha avviato una trattativa preliminare. La Juventus, da parte sua, sta definendo l’importo richiesto per la cessione del giocatore, mentre i colloqui tra le parti sono ancora in fase iniziale.
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