Newcastle su Di Gregorio | avviati i dialoghi la Juventus valuta e stabilisce la richiesta economica

Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club di Newcastle ha avviato i primi contatti per ingaggiare il portiere Michele Di Gregorio, attualmente sotto contratto con la Juventus. La società inglese sta valutando la situazione dell’estremo difensore e ha avviato una trattativa preliminare. La Juventus, da parte sua, sta definendo l’importo richiesto per la cessione del giocatore, mentre i colloqui tra le parti sono ancora in fase iniziale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Capello sulla corsa Champions: «Milan in difficoltà, la Roma ha trovato il suo 9. Juve? Serve Yildiz» Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Mourinho pronto a tornare al Real Madrid? Minestre riscaldate o ricette vincenti? Il grande dilemma dei ritorni in panchina Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

newcastle su di gregorio avviati i dialoghi la juventus valuta e stabilisce la richiesta economica
© Calcionews24.com - Newcastle su Di Gregorio: avviati i dialoghi, la Juventus valuta e stabilisce la richiesta economica
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato Juventus: avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram. Ultimissime novità sul futuro del centrocampista

Tonali Juventus, il Manchester United fa sul serio per il centrocampista della nazionale azzurra: ecco la richiesta del Newcastledi Redazione JuventusNews24Tonali Juventus sempre più complicato, il Manchester United fa sul serio per il centrocampista: ecco la folle richiesta...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Di Gregorio, c’è il Newcastle. La Juve fissa il prezzo: via per almeno…; Calciomercato: Newcastle su Di Gregorio, ma lui vuole restare alla Juve.

newcastle su di gregorioDi Gregorio, c’è il Newcastle. La Juve fissa il prezzo: via per almeno…Il futuro di Michele Di Gregorio appare ancora a tinte bianconere. Da capire però con quale maglia. Da un lato quella della Juventus, dove il portiere ambisce a restare per proseguire la sua avventura ... tuttosport.com

Di Gregorio non è da Juventus: anche Gattuso la pensa cosìSpettacolo, tanti gol ma anche errori. Il Derby d’Italia fra Juventus ed Inter ha regalato emozioni a non finire, ma all’indomani del pazzo 4-3 che ha visto festeggiare i bianconeri si passa anche ... calciomercato.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.