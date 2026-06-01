Dalla guerra fino all’ultimo ucraino a quella fino all’ultima ucraina?

La guerra in Ucraina continua a coinvolgere diverse aree, con recenti scontri tra forze ucraine e russe. La settimana scorsa, si sono verificati attacchi che hanno colpito obiettivi civili e militari, incluso un incidente che ha interessato un pensionato coinvolto in attività di studio. Le operazioni militari proseguono in varie zone del paese, con escalation di scontri tra le parti. La situazione rimane tesa, senza segnali di riduzione delle ostilità.

Si surriscalda la guerra ucraina. La scorsa settimana l’attacco ucraino al pensionato studentesco di Starobelsk, nel Donbass, che Kiev ha bollato come una fake News (ma i video sono inequivocabili ), 21 i morti tra studenti e studentesse, portato, secondo i russi, con la tattica del doppio colpo, che all’iniziale fa seguire quello contro i soccorritori (tattica usata più volte a Gaza ). L’attacco ha suscitato l’ira di Putin, che non poteva ignorare la rabbia popolare, il quale ha annunciato una risposta durissima, avvertendo gli stranieri di allontanarsi da Kiev e i cittadini della capitale di stare lontani dagli obiettivi sensibili. Un attacco duro che, però, tarda a venire: o c’è stato un ripensamento, improbabile, o stanno selezionando gli obiettivi e preparando i relativi piani di attacco. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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La linea del fronte russa crolla: le controffensive ucraine mettono Mosca in ginocchio

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