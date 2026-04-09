Dopo quasi due mesi in Thailandia, Learco e Clizia sono tornati a casa. Il viaggio di ritorno si è rivelato più complicato del previsto, durato più del previsto e con numerosi imprevisti che hanno prolungato l’attesa fino all’ultimo momento. La loro partenza si è conclusa solo quando sono scesi dall’aereo, ma anche il finale del viaggio è stato caratterizzato da difficoltà e ritardi.

Pesaro, 9 aprile 2026 – È finita solo quando sono scesi dall’aereo. E neppure subito. Perché anche il viaggio di ritorno, quello atteso per settimane, è stato un’odissea fino all’ultimo minuto. Learco Ferri e Clizia Iacomucci sono finalmente tornati a casa, a Pesaro, dopo quasi due mesi in Thailandia, rimasti di fatto ostaggio degli effetti della crisi internazionale in Medio Oriente, con la chiusura di spazi aerei e la cancellazione di rotte che ha bloccato centinaia di viaggiatori lontano dall’Italia. Ma neppure il rientro è stato semplice. Un viaggio lunghissimo. Partiti all’alba dall’hotel, volo alle 10.30, arrivo a Milano solo in serata dopo un viaggio lunghissimo, tra fuso orario e rotte modificate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Learco e Clizia a casa, dopo quasi 2 mesi tornano dalla Thailandia: “Odissea fino all’ultimo”

Pasqua in Thailandia per Learco e Clizia, rimasti bloccati: “Auguri, ci avete fatto sentire meno soli"Pesaro, 5 aprile 2026 - La Pasqua quest’anno la festeggiano dall’altra parte del mondo.

Pioppo Futsal fuori dalla corsa play-off, i gialloverdi cadono in casa dell’Oratorio San Vincenzo in match combattuto fino all’ultimo!Nello scorso weekend di futsal la squadra di mister Basile non è riuscita a portare a casa i 3 punti che servivano per rimanere in corsa e lottare...

Argomenti più discussi: Learco e Clizia a casa, dopo quasi 2 mesi tornano dalla Thailandia: Odissea fino all’ultimo; Pasqua in Thailandia per Learco e Clizia, bloccati dalla guerra: Auguri, ci avete fatto sentire meno soli; Luisa, custode della fontana vecchia da più di 15 anni: Mi piace prendermi cura dei fiori; Pasqua in Thailandia per Learco e Clizia rimasti bloccati | Auguri ci avete fatto sentire meno soli.

Pasqua in Thailandia per Learco e Clizia, rimasti bloccati: Auguri, ci avete fatto sentire meno soliFesteggiano lontano da casa, ma con una data per il rientro. I pesaresi, dopo la cancellazione del volo per la crisi in Medio Oriente, raccontano una festa diversa tra difficoltà, spese impreviste e l ... msn.com

SOLO DA VESTIESSE SUPER PROMOZIONE IMPERDIBILE Calze Nike a SOLI 9,90€ 3 PAIA IN OFFERTA! Vieni a trovarci: • Cerese – Viale Learco Guerra 88 • Porto Mantovano – Strada Cisa 129 Corri in negozio, l’offerta è LIMITATA! Scopr - facebook.com facebook

Pasqua in Thailandia per i pesaresi bloccati: “Auguri, ci avete fatto sentire meno soli": Festeggiano lontano da casa, ma con una data per il rientro. Learco e Clizia, bloccati dopo la cancellazione del volo per la crisi in Medio Oriente,… dlvr.it/TRtF4T x.com