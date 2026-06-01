Dalla fuga tra la folla al panetto di hashish lanciato in strada | cosa è successo davvero in piazza Vittoria

Sabato pomeriggio a Como, in piazza Vittoria, si è verificato un inseguimento tra alcune persone nelle vie del centro. Durante la scena, un giovane straniero è stato fermato e arrestato. Nella confusione, si sono verificati anche episodi come la fuga tra la folla e il lancio di un panetto di hashish in strada. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici dell'inseguimento o sugli eventuali collegamenti tra gli episodi.

Sabato pomeriggio, in pieno centro a Como, decine di persone hanno assistito a un movimentato inseguimento tra le vie cittadine culminato con l'arresto di un giovane straniero. Nelle ore immediatamente successive all'intervento erano emerse soltanto informazioni parziali, ma ora la questura di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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