A Roma, nella zona di Fontana di Trevi, si è verificato uno scontro tra gruppi di persone che ha causato il panico tra i passanti e i turisti presenti nella piazza. Durante la colluttazione, sono stati lanciati oggetti e alcune persone sono state travolte dalla folla in fuga, riportando ferite. La scena si è conclusa con persone che sono state assistite sul posto, mentre le forze dell'ordine intervenivano per placare la situazione.

Rissa tra bande rivali a Roma, a Fontana di Trevi. Decine le persone rimaste coinvolte, tra chi fuggiva dallo scontro, chi si è nascosto nei locali intorno alla piazza e chi è rimasto ferito perché travolto dalla folla. Sul posto due ambulanze per soccorrere i feriti, come due donne cadute a terra spintonate dalla folla. Delle circa 20 persone coinvolte attivamente nella rissa, solo un uomo è stato riconosciuto e denunciato. Maxi rissa a Roma Nel pomeriggio di sabato 16 maggio si è verificata una maxi rissa a Fontana di Trevi a Roma. Due bande rivali, che si contendevano la “piazza”, hanno iniziato uno scontro degenerato rapidamente con il lancio di oggetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra bande a Fontana di Trevi a Roma, persone travolte dalla folla in fuga: turiste ferite

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