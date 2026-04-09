Fugge dalla Polizia Locale e getta un panetto di hashish bloccato e denunciato a Sassuolo

Sabato scorso, gli agenti della Polizia Locale di Sassuolo hanno avviato controlli contro lo spaccio di droga. Durante un controllo, un uomo ha tentato di scappare e ha gettato un panetto di hashish. È stato fermato e denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati 33 grammi di hashish.

Una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti ed il sequestro di 33 grammi di hashish: è questo il bilancio di un inseguimento, da parte degli agenti della Polizia Locale di Sassuolo, avvenuto sabato scorso nell’ambito di controlli mirati al contrasto dello spaccio di droga.Il fatto è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Fugge all'alt della polizia locale e tenta di investire un agente: denunciato 36enneForza un posto di blocco, fugge all'alt e tenta di investire un agente della polizia locale di Reggio Calabria. Piazza Cavour | Getta a terra 5 grammi di cocaina mentre scappa dalla polizia, fermato e denunciatoUn uomo di 42 anni è stato fermato e denunciato dalla polizia per spaccio di droga. Temi più discussi: Contromano e con il cellulare alla guida viene fermato dalla polizia locale, poi tenta la fuga; Non si ferma all'alt: folle fuga in moto per 10 km, arrestato dalla polizia locale; Polizia Locale di Napoli: Identificato e denunciato il pirata della strada che travolse una donna nei Quartieri Spagnoli; Tentano il furto, poi nella fuga speronano un'auto della Polizia locale. Fugge all’Alt della Polizia locale e investe un agente: arrestato 21enneLa Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale, ha arrestato un 21enne catanese, il quale, per sottrarsi al controllo, dopo aver investito un agente, ha dato vita ad una fuga spericolata tra le v ... gazzettinonline.it Modena, fugge all’alt della Polizia locale: inseguito, bloccato e denunciato@Polizia locale Modena Fugge all’alt degli agenti e, dopo un inseguimento, viene fermato e denunciato. È successo nel pomeriggio del 18 marzo, intorno alle 17 in via Emilia Ovest, quando una pattuglia ... sassuolo2000.it I carabinieri della stazione di Saviano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di divieto di dimora nel Comune di residenza, a un 42enne che avrebbe incendiato una vettura della polizia locale. I fatti risalgono al 10 gennaio 2026. La macchina era stata comp - facebook.com facebook Giubileo, Gualtieri risparmia 34 milioni di euro: maggiori fondi per polizia locale, verde pubblico e manutenzione stradale ift.tt/jb5dHUa x.com