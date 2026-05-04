Comazzo attivo dal 9 maggio il nuovo punto prelievi con servizio Tao

A Comazzo, in provincia di Lodi, il nuovo punto prelievi con servizio Tao sarà attivo a partire da sabato 9 maggio. L’apertura avviene presso l’ambulatorio medico di piazza Italia. Il servizio riguarda i prelievi e la gestione della terapia anticoagulante orale. La struttura era pronta per l’apertura e la data di inizio è stata comunicata ufficialmente.

Comazzo (Lodi), 4 maggio 2026 – Debutterà sabato 9 maggio il nuovo punto prelievi con servizio Tao (Terapia anticoagulante orale) all’ambulatorio medico di piazza Italia a Comazzo. L’iniziativa, promossa dal Comune, nasce per rafforzare i servizi sanitari di prossimità, in una fase delicata per il territorio. Il servizio, attivato in convenzione con Asst Lodi e in collaborazione con l’Azienda speciale consortile Servizi intercomunali, sarà gestito da personale infermieristico della cooperativa Il Girasole. “Un servizio concreto, soprattutto per i cittadini più fragili”, sottolinea il sindaco Marco Pavese. https:www.ilgiorno.itlodicronacacomazzo-merlino-lavagna-medico-e86yrg0j Servizi disponibili .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comazzo, attivo dal 9 maggio il nuovo punto prelievi con servizio Tao Notizie correlate Farra di Soligo: Casa della Comunità operativa, servizi sanitari per 8 comuni grazie al PNRR. Punto prelievi già attivo.Farra di Soligo si prepara ad accogliere un nuovo polo sanitario e amministrativo destinato a migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi... Richiedere e rinnovare il passaporto alla posta, nuovo servizio attivo in provincia di MessinaIn 105 uffici postali della provincia di Messina è da oggi possibile richiedere e rinnovare il passaporto.