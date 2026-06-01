Dal ristorante spariscono cibo e bevande arrestate le donne delle pulizie | trovati 1.600 euro di prodotti nella loro auto
Due donne delle pulizie sono state arrestate a Volla, dopo che il proprietario di un ristorante ha denunciato il furto di cibo e bevande. I carabinieri, dopo un appostamento, hanno trovato circa 1.600 euro di prodotti nella loro auto. Il furto riguarda alimenti e bevande scomparsi dal locale, e le due donne sono state fermate con l’accusa di furto. I prodotti sono stati restituiti al ristorante.
È accaduto a Volla, nelle province di Napoli: dopo la denuncia del proprietario del ristorante, i carabinieri hanno eseguito un appostamento, arrestato due donne delle pulizie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Blitz del Nas in un ristorante: sequestrati 100 chili di prodotti ittici
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