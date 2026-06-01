Dal pollo Teriyaki al McFlurry Biscoff | McDonald’s fa scoprire in Italia i suoi prodotti nel mondo

McDonald’s Italia ha iniziato a proporre alcuni prodotti provenienti da altri paesi, tra cui il pollo Teriyaki e il McFlurry Biscoff. Questi alimenti, normalmente disponibili solo in specifiche nazioni, sono ora offerti nei ristoranti italiani. La novità ha attirato l’attenzione sui social, dove le community, soprattutto tra i giovani, condividono foto e commenti su queste specialità rare. La proposta include anche bevande dai gusti insoliti e altre specialità internazionali.

Panini introvabili in Italia, bevande dai gusti sorprendenti e specialità tipiche disponibili solo in alcuni paesi: negli ultimi anni i prodotti McDonald’s dal mondo hanno conquistato le community social diventando un vero e proprio trend, soprattutto tra la Gen Z, sempre alla ricerca di nuovi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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