Adesso l’Iran fa davvero paura al mondo dove possono arrivare i suoi missili

L’Iran ha lanciato due missili balistici verso la base americana di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, distante circa 4.000 chilometri. L’attacco di oggi ha attirato l’attenzione internazionale non per i danni provocati, ma per la portata del gesto. Le autorità militari statunitensi hanno confermato il lancio e la capacità dei missili di raggiungere obiettivi lontani.

L’attacco di oggi non è importante per ciò che ha distrutto, ma per ciò che ha mostrato. Due missili balistici lanciati dall’Iran verso la base americana di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, a quasi 4.000 chilometri di distanza. Non hanno colpito il bersaglio, ma non è questo il punto. Il punto è che sono arrivati fin lì. E questo, da solo, cambia la percezione della minaccia iraniana in modo radicale, molto più di qualsiasi successo militare. Per anni Teheran aveva parlato di una soglia intorno ai 2.000 chilometri, una distanza compatibile con lo scenario mediorientale. Israele, le basi americane nella regione, i Paesi del Golfo. Una guerra confinata, per quanto esplosiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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