Dal Misano World Circuit al formaggio di fossa | le escursioni di A Spass – Discover Romagna by bus

Notizia in breve

Dal 3 giugno al 10 settembre, il programma di escursioni “A Spass – Discover Romagna by bus” offrirà visite guidate a residenti e turisti, portandoli alla scoperta di paesaggi, borghi e città della regione. Le escursioni includono tappe in località come il Misano World Circuit e il formaggio di fossa. Le partenze avvengono regolarmente durante il periodo indicato, con itinerari programmati per esplorare aspetti meno noti della Romagna.