Dal Misano World Circuit al formaggio di fossa | le escursioni di A Spass – Discover Romagna by bus
Dal 3 giugno al 10 settembre, il programma di escursioni “A Spass – Discover Romagna by bus” offrirà visite guidate a residenti e turisti, portandoli alla scoperta di paesaggi, borghi e città della regione. Le escursioni includono tappe in località come il Misano World Circuit e il formaggio di fossa. Le partenze avvengono regolarmente durante il periodo indicato, con itinerari programmati per esplorare aspetti meno noti della Romagna.
Da martedì 3 giugno prende il via il programma di escursioni di “A Spass – Discover Romagna by bus” che accompagnerà residenti e turisti fino al 10 settembre alla scoperta di una Romagna autentica, sorprendente e spesso ancora poco conosciuta, fatta di paesaggi straordinari, piccoli borghi, città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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