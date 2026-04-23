La stagione del Civ parte dal Misano World Circuit

Nel fine settimana si è dato il via alla stagione del CIV al Misano World Circuit, con l'evento al Simoncelli. Sono stati circa 130 i piloti iscritti, distribuiti nelle cinque categorie del campionato, tra cui una Superbike con 38 partecipanti. La competizione rappresenta il primo appuntamento ufficiale dell’anno e si svolge nel circuito di Misano.

Nel fine settimana al via dal Simoncelli il round Arrow, primo appuntamento stagionale. 130 piloti presenti, divisi nelle 5 categorie del Campionato, con una Superbike da 38 piloti. Presente anche il CIV Femminile. Gare live su FedermotoTV e in differita su Sky Sport MotoGP HD. Weekend.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Si presenta sulla neve la nuova stagione del Misano World Circuit: dalla MotoGp alla SuperbikeÈ stato presentato questo pomeriggio, nell’insolita cornice dell’Appennino Emiliano, il calendario 2026 del Misano World Circuit. Leggi anche: Un anno di corse al Misano world circuit. Bulega suona la carica sulla pista... da sci Panoramica sull’argomento Temi più discussi: CIV Femminile 2026: al via la stagione della svolta con il monomarca Yamaha R7; Il CIV parte da Misano: info, orari e programmazione TV; Team Bucci Moto: con sei piloti cercando di difendere il titolo campioni per il terzo anno consecutivo; CIV, CIV Femminile 2026: a Misano comincia l’era del monomarca Yamaha R7. Dunlop CIV 2026, Misano: i temi caldi del weekend, dalla Superbike alla Moto4Il Campionato Italiano Velocità accende i motori al Misano World Circuit Marco Simoncelli con una griglia da record: 130 piloti, cinque categorie, trofei monomarca e il debutto della nuova Moto4. Rina ... moto.it Tegola per Noah Dettwiler: non correrà il Round a Misano del CIV SupersportIn seguito a una caduta nei test ufficiali svolti sulla pista romagnola, il pilota svizzero ha deciso di comune accordo con il team Kuja Racing di non partecipare al primo appuntamento della stagione ... gpone.com Il Campionato Italiano Velocità accende i motori al Misano World Circuit Marco Simoncelli con una griglia da record: 130 piloti, cinque categorie, trofei monomarca e il debutto della nuova Moto4. Rinaldi, Delbianco e Pirro i nomi più attesi in Superbike, ma è l'i - facebook.com facebook