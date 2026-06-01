Dal cantiere di San Giusto affiorano ossa umane | scoperte dalla pioggia nella notte

Da triesteprima.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante gli scavi per la sostituzione della rete idrica nel cantiere di San Giusto, sono emerse ossa umane, probabilmente portate in superficie dalla pioggia durante la notte. La scoperta è avvenuta nel corso dei lavori di scavo, che si sono svolti nelle ore precedenti. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo, e le autorità stanno verificando la natura e l’origine dei resti. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

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Sono spuntate dagli scavi per la sostituzione della rete idrica stanotte, con ogni probabilità a causa della forte pioggia. Ossa apparentemente umane sotto alla cattedrale di San Giusto, emerse dalla terra nella notte tra ieri e oggi, 1° giugno: si sono conservate ossa lunghe, costole e persino. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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