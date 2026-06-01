Dal cantiere di San Giusto affiorano ossa umane | scoperte dalla pioggia nella notte
Durante gli scavi per la sostituzione della rete idrica nel cantiere di San Giusto, sono emerse ossa umane, probabilmente portate in superficie dalla pioggia durante la notte. La scoperta è avvenuta nel corso dei lavori di scavo, che si sono svolti nelle ore precedenti. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo, e le autorità stanno verificando la natura e l’origine dei resti. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.
Sono spuntate dagli scavi per la sostituzione della rete idrica stanotte, con ogni probabilità a causa della forte pioggia. Ossa apparentemente umane sotto alla cattedrale di San Giusto, emerse dalla terra nella notte tra ieri e oggi, 1° giugno: si sono conservate ossa lunghe, costole e persino. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie e thread social correlati
La scoperta archeologica. Spuntano ossa umane dalla chiesa di Sant’AntonioDurante lavori di scavo presso una chiesa del Seicento, sono state rinvenute ossa umane in un sito sotto la struttura, che si rivela essere una...
Leggi anche: Aggressione in un cantiere Tav: arresto nella notte a San Bonifacio
Argomenti più discussi: Sicurezza idraulica: verso il completamento l'impianto idrovoro di Porta a Lucca; I quattro piemontesi che tengono in piedi l’Italia: Mattarella premia i signori del Made in Piemonte; Clara porta il suo pop tra le mura della storia: l’11 luglio il concerto al Castello di San Giusto; Metrobus, al via i lavori per la rotatoria tra viale San Sisto e via Albinoni: le modifiche alla viabilità.
A Venezia c'è un cantiere navale aperto dal 1600 che non ha mai smesso. Nessun CNC. Nessun computer. Nessun bullone nelle parti strutturali. Solo legno, pialle, scalpelli e sagome tramandate di padre in figlio da quattro secoli. Si chiama Squero di San Tro facebook