Aggressione in un cantiere Tav | arresto nella notte a San Bonifacio

Nella notte del 22 marzo, a San Bonifacio un intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 32 anni, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, al termine di un episodio avvenuto all’interno di un cantiere ferroviario dell’alta velocità. L’operazione, secondo quanto riferito dai militari, è scattata in seguito a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, che indicava la presenza di una persona molesta presso il cantiere Tav situato in via Borgoletto di Sotto. I militari della sezione radiomobile di San Bonifacio, intervenuti tempestivamente sul posto, spiegano di aver individuato l’uomo «in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente riconducibile all’abuso di sostanze alcoliche eo stupefacenti». 🔗 Leggi su Veronasera.it

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