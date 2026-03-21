Durante lavori di scavo presso una chiesa del Seicento, sono state rinvenute ossa umane in un sito sotto la struttura, che si rivela essere una chiesa sconosciuta del Quattrocento. La scoperta riguarda un'area sotterranea mai esplorata prima, collegata a un edificio precedente. Il ritrovamento è stato reso noto dai responsabili delle indagini archeologiche, che ora studiano i resti e il contesto storico del sito.

Una chiesa sconosciuta del Quattrocento, sotto la chiesa del diciassettesimo secolo di cui l’esistenza era già nota. Tutto sotto l’edificio di Sant’Antonio Abate di Valmadrera che risale all’Ottocento. Oltre ai muri della chiesa probabilmente originaria, è stato trovato un vero e proprio pozzo pieno di ossa umane di cui al momento non si sa a che epoca o epoche risalgano né di chi fossero: lo scopriranno gli specialisti del Labanof di Milano, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense, a cui verranno consegnati i reperti. A effettuare la duplice scoperta è stata Alice Maria Sbiriglio, 40 anni, funzionaria della Soprintendenza di Como, Lecco, Sondrio e Varese e responsabile per la tutela archeologica della provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scoperta archeologica. Spuntano ossa umane dalla chiesa di Sant’Antonio

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