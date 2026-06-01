Dai frigoriferi in un garage spuntano 160 chili di droga | maxi sequestro alle porte del parco in Brianza

Nella zona alle porte di un parco in Brianza, sono stati sequestrati 190 chili di hashish e circa un chilo di cocaina. La droga è stata trovata all’interno di frigoriferi e tra le auto parcheggiate in un garage. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Le indagini sono in corso per identificare eventuali responsabili e collegamenti con altre attività illegali.

Cento novanta chili di hashish e quasi un chilo di cocaina sequestrati tra le auto e i frigoriferi di un garage. È il bilancio dell'operazione della polizia di Stato che venerdì 29 maggio, a Cesate, alle porte della Brianza, ha portato all'arresto di un ragazzo italiano di 24 anni e di un uomo di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dallo scambio in strada ai frigoriferi come "cassaforte" per 190 chili di droga: maxi blitz in un garage nel MilaneseDurante un blitz in un garage nel Milanese sono stati trovati 190 chili di hashish e quasi un chilo di cocaina nascosti tra auto e frigoriferi.

VIDEO | Nascondeva oltre trenta chili di droga in un garage, 43enne arrestato dai carabinieriI carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato un uomo di 43 anni a Catania.