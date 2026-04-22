VIDEO | Nascondeva oltre trenta chili di droga in un garage 43enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato un uomo di 43 anni a Catania. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di oltre trenta chili di droga nascosti in un garage. L’arresto è stato effettuato a seguito di una perquisizione che ha portato al sequestro di una quantità significativa di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato un 43enne catanese con precedenti per droga, che nascondeva una grossa quantità di stupefacenti. L’uomo è stato individuato dai militari mentre percorreva via Palermo a bordo di uno scooter. Insospettiti dai suoi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Dai garage alle piazze di spaccio: oltre 10 chili di droga sequestrati in un meseTrento è al centro di una vasta operazione di contrasto allo spaccio di droga che, nel giro di un solo mese, ha portato al sequestro di oltre dieci... A bordo dell'auto nascondeva oltre 5 chili di droga e un fucile, corriere denunciatoUno dei carabinieri ha notato fuoriuscire da sotto un telo adagiato sul sedile posteriore ciò che, a prima vista, sembrava essere un tubo metallico... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Arrestato a Tenerife super latitante ricercato in tutta Europa: l'azione degli agenti è fulminea; Impresa storica a Bologna: Andrea Bonzi scala la Torre Prendiparte | VIDEO; 35enne arrestata con oltre 50 grammi di cocaina mentre transita sulla Casilina. Milano non smette di tremare. Sotto la superficie patinata della movida, tra le luci dei privé più esclusivi e i corridoi ovattati degli hotel a cinque stelle, si nascondeva un ingranaggio oliato e redditizio, capace di fatturare oltre un milione di euro vendendo l’illusi - facebook.com facebook