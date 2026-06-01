La Cina ha lanciato una campagna pubblica per mettere in guardia contro i rischi dello spionaggio, includendo l’uso di fotografi e GPS segreti come strumenti di sorveglianza. Le autorità hanno diffuso messaggi sulla possibilità di infiltrazioni e raccolta di informazioni sensibili attraverso metodi nascosti. La comunicazione si rivolge a cittadini e aziende, evidenziando potenziali minacce legate a tecnologie e attività di sorveglianza non autorizzate. Nessuna informazione è stata fornita su misure specifiche o interventi immediati.

La Cina è tornata ad alzare il livello dell’attenzione sul fronte della sicurezza nazionale con una nuova campagna pubblica dedicata ai rischi dello spionaggio. Attraverso una serie di documentari trasmessi dall’emittente statale Cctv, le autorità hanno messo in guardia cittadini e dipendenti pubblici da minacce che, secondo Pechino, si nasconderebbero dietro attività apparentemente innocue. Le operazioni di intelligence straniere, è il messaggio dell’iniziatia, sarebbero oggi più sofisticate, diffuse e difficili da individuare rispetto al passato, grazie all’impiego di tecnologie avanzate e di coperture capaci di confondersi nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dai fotografi ai GPS segreti: cosa c'è dietro al nuovo allarme cinese sullo spionaggio

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Signature Management in Special Ops: Staying Off the Radar in High Stakes Missions

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