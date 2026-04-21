L’indagine sullo spionaggio e su un ex agente dei servizi segreti spiegata

Un'indagine ha portato alla luce dettagli su attività di spionaggio che coinvolgono funzionari dell'intelligence e militari considerati infedeli. Sono emersi rapporti tra agenti segreti e altre figure che hanno suscitato interesse, con particolare attenzione a modalità operative e collegamenti tra soggetti diversi. Le indagini sono ancora in corso e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli ufficiali.

Si parla di funzionari dell'intelligence e di militari infedeli, di strani rapporti tra spie e imprenditori, di ricatti a politici e imprenditori La procura di Roma ha diffuso la notizia di un’indagine su presunte operazioni di spionaggio illegale e di altre operazioni illecite legate alla sicurezza nazionale. Per quel che è stato possibile capire finora, l’indagine segue due filoni tra loro correlati: da un lato, le sospette attività di raccolta di informazioni riservate e di indagini clandestine per finalità non istituzionali, dunque verosimilmente per poter vendere sottobanco notizie imbarazzanti o per poter ricattare politici e imprenditori; dall’altro, una presunta truffa ai danni della presidenza del Consiglio, indotta ad acquistare dei software per la sicurezza a un prezzo maggiorato, con spreco di denaro pubblico.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - L’indagine sullo spionaggio e su un ex agente dei servizi segreti, spiegata Notizie correlate Caso Paragon, tre telefoni spiati ma uno non era dei servizi: le scoperte sullo spionaggio digitale in ItaliaLa consulenza tecnica depositata nelle scorse settimane nell’ambito dell’inchiesta sul caso Paragon ha prodotto risultati che aprono nuovi... L’assurda storia dell’agente dei servizi segreti russi scoperto perché usava Google Traduttore per comunicare con i sicariDoveva essere l’unità “fantasma” definitiva, un esercito nell’esercito capace di operare nell’ombra per rimediare ai fallimenti passati dei servizi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Perquisizioni sullo spionaggio della Squadra Fiore. Indagato Del Deo, ex numero 2 del Dis; Dossieraggi, il freno del Colle sulla sicurezza e le trattative per l’Iran; Inchiesta su Squadra Fiore, perquisizioni dei carabinieri: i dossieraggi confezionati dalle ex spie; Dossieraggio, indagato Del Deo: perquisizioni dei Ros e accuse di peculato. Perquisizioni sullo spionaggio della Squadra Fiore. Indagato Del Deo, ex numero 2 del DisL'indagine della Procura di Roma sul gruppo clandestino ha permesso di acquisire elementi su presunti progetti finalizzati a raccogliere nelle mani ... huffingtonpost.it Inchiesta «Squadra Fiore», perquisizioni a Roma: ombre su una rete di spionaggio parallela. Equalize: ricattato anche Del Vecchio jrLa Procura di Roma indaga su un gruppo clandestino accusato di dossieraggio e accessi abusivi. Coinvolti ex appartenenti alle forze dell’ordine e dei servizi segreti, con legami tra imprese e apparati ... milanofinanza.it Un’indagine fotografa i professionisti del settore, a un anno dall’introduzione del nuovo codice Ateco Leggi l'articolo #Influencer - facebook.com facebook Indagine escort, una settantina di calciatori hanno partecipato alle feste al centro dell’inchiesta. Tra loro anche giocatori di Inter, Milan e Juve: nessuno è indagato x.com