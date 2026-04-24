router ed elettrodomestici ecco da dove arriva il nuovo spionaggio cinese

Diverse agenzie di intelligence di undici Paesi occidentali, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Spagna e Giappone, hanno diffuso un avviso congiunto riguardo a una nuova strategia di cyberspionaggio cinese. La preoccupazione riguarda in particolare dispositivi di uso quotidiano come router ed elettrodomestici, che sarebbero stati utilizzati come strumenti per attività di sorveglianza e raccolta di informazioni.

Diverse agenzie di intelligence, di undici Paesi occidentali (tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Spagna e Giappone) hanno emesso un’allerta congiunta sul cambio di strategia di cyberspionaggio cinese. L’allerta sostiene che sono usati a grande scala molti dispositivi comuni, come routers e telecamere domestiche, in attacchi contro infrastrutture e istituzioni politiche dell’Occidente. Sebbene questi strumenti siano nelle case dei cittadini comuni, non sono loro il soggetto delle attività di spionaggio ma il mezzo per arrivare ad altri obiettivi. Secondo il Financial Times, c’è un uso sofisticato di questi dispositivi per mascherare intrusioni di alto livello.🔗 Leggi su Formiche.net

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