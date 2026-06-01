In questi giorni sono stati diffusi certificati medici sospetti e intercettazioni che coinvolgono otto persone con camici. Secondo quanto riferito, questi soggetti avrebbero utilizzato documenti falsi o manipolati per evitare procedure di rimpatrio. Le indagini sono in corso e sono state raccolte prove attraverso intercettazioni telefoniche e analisi di certificati medici. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o le identità delle persone coinvolte.

In questi giorni Il Tempo ha raccontato sotto molteplici aspetti e punti di vista il caso dei così detti presunti «certificati anti-rimpatrio», che sarebbero stati emessi tra l'estate del 2024 e l'inizio del 2026 da alcuni medici del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ravenna per evitare, questa l'ipotesi, che diversi migranti raggiunti da decreti di espulsione fossero trasferiti in un Cpr. Vicenda che nel febbraio scorso è finita alla ribalta delle cronache nazionali, nonché nelle aule della Procura della città romagnola, con un processo ancora in pieno svolgimento e nelle more del quale non è stata ancora emessa alcuna sentenza di condanna definitiva per nessuno degli imputati, essendo ancora nella fase delle indagini preliminari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dai certificati sospetti alle intercettazioni: ecco gli otto camici “anti-rimpatrio”

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