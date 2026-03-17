Falsi certificati anti rimpatrio ai migranti 10 medici interdetti

Da imolaoggi.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci medici sono stati sospesi dall’incarico dopo aver emesso falsi certificati anti-rimpatrio destinati ai migranti. Le verifiche hanno accertato che i documenti erano stati utilizzati per ostacolare il trasferimento di alcuni soggetti. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’operazione e verificare eventuali responsabilità. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali.

I falsi certificati anti-rimpatrio sono stati realizzati per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei Cpr, in un’ottica “di aperta contestazione del sistema di gestione dell’immigrazione clandestina”. Il dato è emerso, secondo il Gip Federica Lipovscek, dall’indagine della Procura di Ravenna a carico di otto medici del reparto di Malattie infettive. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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