Falsi certificati anti rimpatrio ai migranti 10 medici interdetti

Dieci medici sono stati sospesi dall’incarico dopo aver emesso falsi certificati anti-rimpatrio destinati ai migranti. Le verifiche hanno accertato che i documenti erano stati utilizzati per ostacolare il trasferimento di alcuni soggetti. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’operazione e verificare eventuali responsabilità. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali.

I falsi certificati anti-rimpatrio sono stati realizzati per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei Cpr, in un’ottica “di aperta contestazione del sistema di gestione dell’immigrazione clandestina”. Il dato è emerso, secondo il Gip Federica Lipovscek, dall’indagine della Procura di Ravenna a carico di otto medici del reparto di Malattie infettive. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Falsi certificati anti rimpatrio ai migranti, 10 medici interdetti Articoli correlati Quei medici accusati per falsi certificati salva-clandestini: le visite anti-rimpatrioDopo i giudici, anche i “medici rossi” avrebbero provato a mettere i bastoni tra le ruote a un esecutivo che, alle urne, non si riesce a battere. Migranti, ipotesi di certificati anti-rimpatrio: almeno sei medici indagati a RavennaLa polizia ha effettuato perquisizioni informatiche incentrate principalmente nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale: l’allarme de il... Altri aggiornamenti su Falsi certificati Temi più discussi: Certificati anti-rimpatrio. Sequestro di chat e materiale, le difese rinunciano al Riesame; Indagine sui certificati anti-rimpatrio: medici in silenzio in tribunale, chiesto un anno di sospensione; Certificati anti-rimpatrio: Un caso di sospetta scabbia . Ma è smentita dalle analisi; Cpr, falsi certificati anti-rimpatrio: ecco come vengono puniti i medici che vogliono fare il cu*** agli sbirri | Libero Quotidiano.it. Certificati anti-Cpr, il Gip: Dai medici aperta contestazione del sistemaLa procura di Ravenna e i motivi delle misure contro i dottori del reparto di Malattie Infettive che avrebbero falsificato i documenti per evitare che ... bologna.repubblica.it Certificati anti-Cpr, la gip: 'Gravi condotte antigiuridiche'I falsi certificati anti-rimpatrio sono stati realizzati per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei Cpr, in un'ottica di aperta contestazione del sistema di gestione dell'immigrazion ... ansa.it I falsi certificati anti-rimpatrio sono stati realizzati per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei Cpr, in un'ottica "di aperta contestazione del sistema di gestione dell'immigrazione clandestina". Il dato è emerso, secondo il Gip Federica Lipovscek, dall'in x.com A Ravenna almeno sei medici sono indagati per aver rilasciato certificati medici falsi finalizzati ad evitare l’espulsione di immigrati irregolari. Un fatto gravissimo, che se confermato sarebbe una vergogna intollerabile, da radiazione e da arresto. Il Governo fa e - facebook.com facebook